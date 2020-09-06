باكستان تسجل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 484 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأحد- أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 298 ألفا و509 حالات، وبلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و342 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 130 ألفا و483 حالة إصابة في إقليم السند، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات بإقليم البنجاب 97 ألفا و166 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم بلوشستان تسجيل 13 ألفا و229 حالة، كما تم تسجيل 15 ألفا و734 حالة في العاصمة إسلام آباد.

وكان فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.