 كامالا هاريس: لن اكتفي بحكم ترامب على مدى فعالية أي لقاح لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كامالا هاريس: لن اكتفي بحكم ترامب على مدى فعالية أي لقاح لفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 4:03 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 4:03 ص

 قالت كامالا هاريس، المرشحة لمنصب نائبة الرئيس الأمريكى على تذكرة مرشج الرئاسة الديمقراطى جو بايدن ، إنها لن تعتد فقط بكلمة الرئيس دونالد ترامب عن مدى فعالية أي لقاح لفيروس كورونا.

وأضافت هاريس في تصريحات لشبكة (سي إن إن): "لن أثق في دونالد ترامب، ويجب أن يتحدث مصدر موثوق للمعلومات عن فعالية ما يتحدث عنه (ترامب)".

ودفع القلق بشأن ضغوط من البيت الأبيض للإسراع في تطوير اللقاح واعتماده ، شركات إنتاج الأدوية للتخطيط لإعلان تعهد عام بعدم إرسال أي لقاح لـ "كوفيد – 19" إلى إدارة الغذاء والدواء لمراجعته دون بيانات شاملة عن السلامة والفعالية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

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