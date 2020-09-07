قال الإعلامي عمرو أديب، إن فضائية «CNN الأمريكية» تتصيد الأخطاء للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معلقًا: «CNN بقت زي مكملين لا يعرضون الرأي الآخر.. وكل ما ترامب يقول حاجة يمسكوها له»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أنهم انتقدوا الرئيس الأمريكي عندما أعلن، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن استخدام بلازما دم المتعافين في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» نصر جديد.

وأشار إلى أن الفضائية الأمريكية هاجمت «ترامب» عندما تفاخر أن السوق يتعافى بعد أزمة كورونا على شكل «V»، مرجحًا أن فوز المرشح الديمقراطي جو بادين، في الانتخابات سيكون بسبب؛ كره العديد من المواطنين لترامب.

ولفت «أديب» إلى أن العالم والتوازنات ستتغير بشكل كامل إذا خسر الرئيس الأمريكي في الانتخابات، مضيفًا: «ترامب في خطر وخاصة بعد الأحداث الاقتصادية والسياسية وتسريباته وهو يهاجم قدامى الجنود والضباط بالجيش وكتاب أخته الذي قالت فيه إنه ليس عطوفًا».

وذكر أن آخر ضربة وجهت لترامب كانت بالأمس عندما أعلن إنتاج لقاح كورونا في 1 نوفمبر وإمكانية حصول المواطنين عليه ثم الذهاب للانتخابات، قائلًا إن الشركات الأمريكية أعلنت بعد هذا التصريح أنها لن تطرح لقاحًا إلا بعد الاطمئنان له بشكل تام.

واستطرد: «نتحدث عن مأساة أمريكية؛ هناك فيروس كورونا وأرقامه لا تنخفض ومشاكل في الاقتصاد والتوظيف، والحاج أبو حنان في خطر حقيقي»، في إشارة إلى دونالد ترامب.