مسؤول روسي: الطلب على النفط قد يحتاج 3 أعوام للعودة لمستويات ما قبل كورونا

صرح نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، بأن الطلب العالمي على النفط قد يحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام حتى يعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا، مع تحسن حركة الطيران حول العالم.

وقال في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا" تم نشرها اليوم الأحد إن تعافي الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد في آسيا وأمريكا اللاتينية قد يحفز استخدام النفط، إلا أنه لفت إلى أن التعافي قد يتباطأ بمجرد وصول الاستهلاك إلى حوالي 93% إلى 94% مما كان عليه من قبل.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال مؤخرا إن الاستهلاك العالمي للنفط قد تعافى إلى 90% من مستويات ما قبل الجائحة، وأنها ستصل إلى التعافي الكامل العام القادم.

وفيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، توقع سوروكين أن يستمر الفائض الحالي في إمدادات الغاز الطبيعي للعديد من السنوات، اعتمادا على مدى سرعة استيعاب السوق للكميات الإضافية من الغاز المسال الأمريكي.

ولفت إلى أنه على عكس تحالف "أوبك بلس"، فإن منتجي الغاز ليس لديهم آلية أو اتفاق يتم من خلاله وضع قيود للإنتاج، وبالتالي فإن فائض الغاز سيحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق التوازن بنفسه.

وأشار سوروكين إلى أن منتجي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في روسيا سيظلون يتمتعون بتنافسية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج.