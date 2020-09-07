صناع «يا بلدنا يا حلوة» يسخرون من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

سخر صناع أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للمطرب عمرو دياب، من إشادة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بالأغنية، عبر موقع "تويتر"، والذي عبر فيها عن جمال تغني المرء بوطنه والذي يُسمع فيها وصفا لوطنه إسرائيل بدلا من مصر.



وعلق الشاعر تامر حسين قائلا: "الحقيقة مش عارف إيه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساسا بيكم، أكيد جوجل ماب مهيس".



وكتب الملحن عزيز الشافعي، عبر "تويتر"، ردا على المتحدث باسم الجيش الإسرئيلي، قائلا: "إسرائيل مين يا عم الحساس؟".



وكانت أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، قد تصدرت تريند "يوتيوب"، بعد طرحها بساعات، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان، و تصوير فوتوغرافي كريم نور.







الحقيقة مش عارف ايه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساساً بيكم 😀اكيد جوجل ماب مهيس😂 https://t.co/zhvLlB1dLq — Tamer hussien (@tamerhussein) September 6, 2020