 صناع «يا بلدنا يا حلوة» يسخرون من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي - بوابة الشروق
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صناع «يا بلدنا يا حلوة» يسخرون من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب
مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 11:40 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 11:40 م
سخر صناع أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للمطرب عمرو دياب، من إشادة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بالأغنية، عبر موقع "تويتر"، والذي عبر فيها عن جمال تغني المرء بوطنه والذي يُسمع فيها وصفا لوطنه إسرائيل بدلا من مصر.

وعلق الشاعر تامر حسين قائلا: "الحقيقة مش عارف إيه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساسا بيكم، أكيد جوجل ماب مهيس".

وكتب الملحن عزيز الشافعي، عبر "تويتر"، ردا على المتحدث باسم الجيش الإسرئيلي، قائلا: "إسرائيل مين يا عم الحساس؟".

وكانت أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، قد تصدرت تريند "يوتيوب"، بعد طرحها بساعات، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان، و تصوير فوتوغرافي كريم نور.


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