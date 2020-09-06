تقارير: إيطاليا تعتزم تمديد العمل بإجراءات مواجهة فيروس كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإيطالية تعتزم تمديد العمل بالإجراءات التي تهدف لوقف تفشي فيروس كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتشمل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ويُذكر أنه من المقرر انتهاء العمل بالكثير من الإجراءات الحالية غدا الاثنين، مع ذلك، من المتوقع نشر مرسوم محدث بعد فترة قصيرة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يعتزم تمديد العمل بالإجراءات لمواجهة الفيروس حتى 30 سبتمبر الجاري.

وفي حال تمديد العمل بالإجراءات، سوف يستمر الإيطاليون في ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والمباني العامة.

وسيتعين ارتداء الكمامات في الميادين المفتوحة والأماكن المفتوحة الأخرى من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وسوف تستطيع للحافلات نقل ركاب بنسبة 80% من سعتها، وسوف يتعين على المواطنين الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص والآخر.

وسوف تبقى التجمعات الكبرى محظورة، مثل الحفلات.

وقالت الصحيفة إنه مازال يتعين على أي مسافر قادم من كرواتيا واليونان ومالطا وإسبانيا تقديم شهادة تفيد بخلوه من فيروس كورونا.

وتشهد إيطاليا زيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1700 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة يوم الجمعة الماضية، فيما يعد أعلى معدل منذ مطلع مايو الماضي.