100 مليون جنيه لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية بمنطقة توشكى

وقعت شركة "مصر العليا" لتوزيع الكهرباء وشركة "السويدى إليكتريك" للتجارة والتوزيع، اليوم الأحد، عقد تنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 100 مليون جنيه، شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والإشراف والتنفيذ والتركيبات، ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -في بيان اليوم- أن العقد يتضمن قيام شركة "السويدى إليكتريك" للتجارة والتوزيع بتنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في أوائل أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية ستقوم بالأعمال التصميمية والاستشارية والمشاركة فى الإشراف على التنفيذ مع شركة "مصر العليا" لتوزيع الكهرباء.

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان، وذلك كأولوية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى، بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت/أمبير، كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من شبكات الجهد العالي والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 ك.ف لتصبح جهد 500 ك.ف، والانتهاء من إنشاء الخط الكهربائى (بنبان 3 / توشكى 500) جهد 500 ك.ف بطول 255 كيلومترا لتكون جاهزة خلال الشهور القادمة؛ لتدبير التغذية الكهربائية لمنطقة توشكى وشرق العوينات، وذلك لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.

يأتى ذلك في إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة، فى محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.