قالت أميرة أمين، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الخدمة العامة اختيارية حتى الآن، مشيرة إلى أنها شعرت بشيء غربية بعد البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيق غرامة على غير المتقدمين للخدمة العامة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن شهادة الخدمة العامة مسوغ للتعيين منذ إصدار القانون عام 1973 وحتى الآن، لافتة إلى أنها تتعجب من خوف المواطنين من عدم السفر بسبب الشهادة.

وأكدت أن الخدمة العسكرية واجب إلزامي بعكس الخدمة العامة، مضيفة: «الخدمة العامة تؤديها مرحبًا حسب مؤهلك ونساعدك في الاختيار، ولا نجبر أحدًا لتأديتها».

وأشارت مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الجديد في القانون فتح مجالات عمل جديدة مختلفة عن التي بدأ بها القانون القديم، قائلة إن عدد المجالات أصبح 42 بعد أن كانت 12 مجالًا.