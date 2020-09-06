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مسئول: ترامب يشعر بالسرور إزاء التعافي الاقتصادي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 7:27 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 7:27 م
قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن الرئيس دونالد ترامب يشعر بالرضا والسرور الغامر، إزاء التقدم الذي يتحقق في تعافي الاقتصاد، لكنه يرغب في ضخ مزيد من حزم التحفيز.

وأضاف "منوشين"، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أن النمو في الربع الثالث سيكون "هائلًا"، مقابل انكماش ضخم في الربع الثاني، مع تراجع تأثير عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.

وأشار إلى أن البعض يتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35%.

وجدد دعوته للديمقراطيين، بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، للعمل مع الإدارة الأمريكية على ما يسميه البعض إجراء "ضئيل" للإغاثة الاقتصادية.

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