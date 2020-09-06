البيئة: دورات تدريبية لتوعية عاملي منظومة المخلفات بالسلوكيات السليمة

عقدت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، سلسلة من الدورات التدريبية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، حول "الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد"، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة التعاون الدولى الألمانى "GIZ"، وذلك للعاملين بمنظومة المخلفات بكل الفروع الإقليمية للوزارة بالمحافظات ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا)، إلى جانب ممثلي الجمعيات الأهلية وعمال النظافة.

جاء ذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات فى إطار إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن خطة الوزارة للمشاركة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، منها وزارات (التنمية المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، والسياحة)، مشددة على ضرورة توعية وتدريب العاملين بالمنظومة في مختلف القطاعات بالسلوكيات البيئية السليمة ونشر إرشادات الوقاية من الفيروس واتخاذ كل التدابير وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحد من احتمالية انتقال العدوى أثناء التعامل مع المخلفات حفاظا على سلامتهم.

وذكر بيان الوزارة، أن الدورات تضمنت عرضا للتعريف بفيروس كورونا المستجد، وأعراضه الأكثر شيوعا، مخاطره على الصحة الشخصية والعامة وطرق العدوى وطرق الوقاية من خلال الإجراءات الاحترازية والضوابط البيئية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية من استخدام مهمات الحماية الشخصية والفصل المكانى والتهوية البيئية الكافية، إلى جانب إرشادات التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة فى المحافظات فى ظل الوضع الحالى، مع تثبيت الأمان والطمأنينة فى نفوس المديرين والعاملين بالمنظومة أثناء القيام بأعمالهم.

وعرض أثناء الدورات تصنيف المخلفات ودرجات خطورتها على صحة الإنسان والبيئة ومنها المخلفات البلدية المستحدثة والمتعلقة بالفيروس والمسببة للعدوى "كالكمامات الطبية، القفازات، المناديل المستعملة، وبقايا المواد الغذائية"، إلى جانب عرضا لمخاطر العدوى فى مراحل إدارة المخلفات من تولد وجمع ونقل وفرز وتخلص ودفن، فضلا عن الإجراءات المطلوب اتباعها فى كل مرحلة للوقاية من العدوى كاستخدام المطهرات والمنظفات وعدم التعامل مع المخلفات بصورة مباشرة مع ارتداء مهمات الوقاية الكاملة، إلى جانب استخدام الحاويات المحكمة الغلق مع التطهير الكامل للمركبات والحاويات.

كما تضمنت الورشة إجراءات الإدارة البيئية والصحية للمحطات الوسيطة ومصانع المعالجة والتدوير من تجهيزات ومعدات وصيانة لضمان عدم نبش المخلفات وتراكمها، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المتبعة في حالة عدم وجود محطات لفصل ومعالجة المخلفات من خلال دفنها فى خلايا خاصة منفصلة ورشها بالجير الحى وتغطيتها وذلك أثناء فترات العزل الصحي.