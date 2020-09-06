إمداد سانت كاترين بمعدات ثقيلة وشفط المياه بعد تساقط الأمطار عليها

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى امداد مدينة سانت كاترين بعدد من المعدات الثقيلة طلمبات " ثابتة ، طافية" لكسح تجميع المياه بالطرق الداخلية، وتليفون ثريا للاستخدام في حاله قطع الاتصالات، عقب تعرضها لتساقط أمطار خفيفة ومتقطعة اليوم الأحد.

وأضاف المحافظ أنه جرى رفع كفاءة جميع المعدات الثقيلة التي توجد بالمدينة، وتمركزها حول المناطق الأكثر عرضه للسيول، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتضافر الجهود في حالة حدوث سيول.

وتابع: كما جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بالمدينة للتواصل على مدار 24 ساعة، بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات المعنية لتدارك أية أزمات قد تحدث.

وأعلن المحافظ أن جميع الطرق الدولية والرئيسة تعمل بشكل طبيعي، وجميع مداخل ومخارج مدينة سانت كاترين مفتوحة أمام حركة المرور حتى الآن، خاصة أن الأمطار خفيفة وتتساقط على فترات قصيرة.

وأشار إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت عدم استقرار الجو مع احتمال سقوط أمطار رعدية ونشاط حركة الرياح بجنوب سيناء.