محافظ شمال سيناء: وزعنا مهمات الإغاثة بالمدن لمواجهة السيول

قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يتم السيطرة على الوضع الجوي حتى الآن، مشيرًا إلى فتح مراكز العمليات بمدن المحافظة.



وأضاف شوشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن السيول التي أحدثتها بعض الوديان لم تؤثر على الطرق، موضحًا أن مساحتها لم تتخطى الـ10 سنتيمترات على الطرق.



ولفت إلى أنه تم توزيع مهمات الإغاثة على المدن، تحسبًا لقطع أي طريق نتيجة حدوث سيول خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا صلاحية جميع المعدات لمكافحة الآثار الناجمة عن السيول.



وأوضح أن المحافظة تمتلك مركز رئيسي للإغاثة على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي، تم توزيع الاحتياجات الموجودة به، لتلبية احتياجات كل مدينة وتوفير احتياطي لها من معدات الإغاثة.



وذكر أن المحافظة معتادة على مثل هذه السيول، مضيفًا أنه حدث سيل كبير العام الماضي وتم السيطرة على الأمر.