بينما يتجه العالم نحو عام 2021، مع استمرار تفشي فيروس كورونا، فقد يكون من السهل نسيان الأزمات العالمية الأخرى، مثل الحفاظ على البيئة، لكن تطبيقا جديدا يهدف إلى إنارة الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا، حول إظهار كيفية وقف الممارسات المسببة للاحتباس الحراري، وحالات الانقراض، ومنع الأوبئة، وكل ذلك بضربة واحدة.

ووضع فريق من الباحثين بقيادة إريك دينرشتاين، عالم الحياة البرية ومدير منظمة الحفظ RESOLVE، أول تقدير شامل لإجمالي مساحة الأرض التي يجب حمايتها من أجل إصلاح كل من فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ويُطلق على هذا الجهد اسم "شبكة الأمان العالمية".

ويجمع التطبيق بين البيانات المتعلقة بالمناطق المحمية، والمناظر الطبيعية السليمة، وأهمية التنوع البيولوجي، وامتصاص الكربون وتخزينه، لإظهار المكان الذي ينبغي فيه إعطاء الأولوية لإجراءات الحفظ، بحسب موقع "مونجابي" لعلوم البيئة.

ويتكون التطبيق أو الشبكة من 6 طبقات من البيانات الأولية، عن المناطق المحمية الحالية والموائل التي تعيش فيها الأنواع النادرة، ومناطق التنوع البيولوجي العالي، والمناظر الطبيعية التي تسكنها ثدييات كبيرة، ومناطق شاسعة من البراري السليمة والمناظر الطبيعية التي يمكنها امتصاص وتخزين معظم الكربون.

وتلعب المنصة الجديدة على الإنترنت دورا جديدا في إظهار أفضل الأماكن لحماية الأرض من أجل حماية التنوع البيولوجي ووقف انبعاثات الكربون.

ويقول الباحثون إن الحد من إزالة الغابات في هذه المناطق سيقلل أيضًا من خطر تفشي الأمراض، والتي ربطتها الدراسات بفقدان الموائل.

وبشكل عام، وجد العلماء أنه بالإضافة إلى 15.1% من أراضي العالم المحمية بالفعل، فإن 35.3% ستحتاج إلى أن تتم إضافتها للحماية خلال السنوات العشر القادمة، وهذا يعني أن 50% من مساحة اليابسة على كوكب الأرض ستحتاج في النهاية إلى الحماية من المزيد من التدهور لإبقاء العالم تحت درجات حرارية معينة وبالتالي تجنب الانهيار البيئي.

وأظهرت الأبحاث أن الاحتباس الحراري فوق 1.5 درجة مئوية سيؤدي على الأرجح إلى انهيار النظم البيئية حول العالم، فيقول العلماء إن هذا لن يؤدي إلى انقراضات جماعية فحسب، بل سيكون له أيضًا عواقب وخيمة على البشر من حيث الأمن الغذائي والمائي، وقدرة المجتمع على الصمود ضد الكوارث البيئية، والصحة العامة والاحتياجات المجتمعية الأخرى المرتبطة جوهريًا بالبيئة الصحية.

ويهدف التطبيق لتجنب غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، حيث تعد إزالة الغابات واحدة من أكبر مسببات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الزائدة، ويعد تقليلها أحد المكونات الرئيسية للاستراتيجيات الدولية التي تهدف إلى التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.