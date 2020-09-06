قال الدكتور علي المصلحي، وزير التموين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالمشروع القومي لصوامع القمح، لافتًا إلى أن القمح من أهم المحاصيل الزراعية.

وأضاف «المصيلحي» خلال تصريحات لفضائية «ten»، مساء السبت، أن الصوامع المفتوحة كانت تتسبب في هدر نسبة القمح بنسبة تصل من 10 لـ15% من المحصول، معلنًا عن الانتهاء من تأسيس 35 صومعة جديدة.

وأوضح أن صومعة برج العرب بمحافظة الإسكندرية من أكبر وأهم الصوامع، وتصل سعتها إلى 90 ألف طن، مضيفًا أنه تم إختيار منطقة برج العرب لتكون قريبة من الميناء.

وكشف أن الصومعة تحتوي على جهاز شفط الأتربة ونظام للتحكم في جميع أجزائها، فضلًا عن وجود نظام للتهوية ونظام للتبخير، للحفاظ على الصومعة من الحشرات.

وذكر أن الصومعة ترتبط بأجهزة الكمبيوتر، لقياس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة ودرجة التهوية، مستطردًا: «هذا لتقليل الفاقد.. مصر تستهلك 9.6 مليون طن من القمح سنويًا».

وأشار إلى أن الصوامع توفر مليون طن سنويا، بما يعادل 4.6 مليار جنية سنويًا، موضحًا أن تكلفة إنشاء الصوامع تصل إلى 5.6 مليار جنيه.