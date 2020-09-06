 طبيب: رئيس وزارء إيطاليا الأسبق يستجيب بصورة جيدة لعلاجه من فيروس كورونا - بوابة الشروق
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طبيب: رئيس وزارء إيطاليا الأسبق يستجيب بصورة جيدة لعلاجه من فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 4:26 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 4:26 م

قال الطبيب المعالج لرئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، إنه يستجيب بصورة جيدة لعلاجه من فيروس كورونا.

وكان قد جرى نقل برلسكوني -83 عاما- للمستشفى الأسبوع الماضي، عقب تعرضه لمشاكل طفيفة في الرئة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال البرتو زانجريلو، طبيب برلسكوني للصحفيين، إن استجابته للعلاج بمستشفى سان رافائيل في ميلانو "مثالية".

مع ذلك، أشار الطبيب إلى أنه في مرحلة "حرجة"، وأن سن برلسكوني يمثل عامل خطورة وأن العلاج سوف يستغرق وقتا.

وكان الطبيب قد وصف حالة برلسكوني "بالمستقرة" أمس السبت، قائلا إن تنفسه يتحسن كما هو متوقع.

ويذكر أنه تم نقل برلسكوني للمستشفى مساء الخميس الماضي، عقب أن أعلن أنه أصيب بالفيروس مطلع الأسبوع، وكان يعتزم في بادئ الأمر البقاء في العزل الذاتي لمدة أسبوعي، قبل تدهور صحته.

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