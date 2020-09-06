وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتقديم الدعم الكامل للسودان لمواجهة أزمة الفيضانات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم الكامل للسودان؛ لمواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق مختلفة هناك، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الخرطوم ستكون على أكثر من مرحلة.

وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المرحلة الأولى شملت 184 طنًا من المواد الغذائية، إضافة إلى 10 آلاف بطانية، وخيم للإغاثة، وأدوات تعقيم ومطهرات.

ولفتت إلى مشاركة ثمان جمعيات أهلية في تقديم الدعم للسودان، وعلى رأسهم: مصر الخير والجمعية الشرعية والأورمان والبر والتقوى إضافة إلى مصطفى محمود ورسالة وبنك الطعام والهلال الأحمر المصري.

وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان قدمت فرقًا طبية لدعم السودان، فضلًا عن تقديم القوات المسلحة للدعم الطبي والأدوية، متابعة أنه يتم استكمال حملة تعبئة الموارد تحسبًا لأي مستجدات في الوضع هناك.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الإغاثة العاجلة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء في جمهورية السودان، وذلك في إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك؛ لمواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق مختلفة بالسودان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم كل سُبل الدعم الممكنة لجمهورية السودان الشقيقة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها؛ من أجل التعامل مع آثار السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر وشقيقتها السودان، وكذلك في ظل الحرص الدائم على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين.