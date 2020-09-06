مقتل شرطي و3 عناصر إرهابية في عملية طعن بتونس

أفاد مصدر في تونس، اليوم الأحد، بوفاة شرطي وجرح آخر في عملية طعن إرهابية من قبل عناصر مجهولة بمدينة سوسة السياحية.

وقالت المتحدثة باسم محكمة سوسة إيمان بن حميدة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع شاركوا في الهجوم على دورية أمنية في مفترق طرق بمنطقة اكودة، وتمكنوا من توجيه عدة طعنات لاثنين من عناصر الشرطة.

وأكدت أن هناك شرطيا توفي في المستشفى متأثرًا بجراحه، والشرطي الثاني حالته خطرة.

كما أفادت بمقتل ثلاثة من المشاركين في العملية الإرهابية، بينما تجري ملاحقة عنصر رابع.