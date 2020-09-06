تدريب 80 طالبا بصيدلة سوهاج على العمل الميداني بالتعاون مع الصحة

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، انطلاق فعاليات التدريب الميداني لخريجي كلية الصيدلة "on line" بالتعاون مع نقابة الصيادلة ومديرية الصحة بسوهاج، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور احمد القاضي نقيب الصيادله، ودكتوره ايزيس وهيب مدير عام إدارة الصيدلة بالمحافظة، والدكتور حسين الزهيري عضو مجلس النقابة.

وفي بداية كلمته وجه رئيس الجامعه شكره لجهود نقابه الصيادلة ومديرية الصحه واستخدامهم وسائل جديدة فى تدريب الطلاب صيادلة المستقبل وتأهيلهم لسوق العمل وذلك في ظل الظروف الراهنة، موضحًا أن كلية الصيدلة حريصة على إمداد طلابها بالتعليم الأكاديمي على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات المتطورة في الجانب العملي والتدريبي الذي يتماشى مع المعايير الدولية للجودة، ويتناسب مع احتياجات سوق العمل العالمي.

وأكد "عزيز" في كلمته على أهمية التدريب المستمر والتأهيل لسوق العمل خاصة للصيادلة أحد أهم أعضاء الفريق الطبي، حيث هم من يقع على عاتقهم الجزء الأكبر فى نجاح الخطط العلاجية من خلال الاستخدام الأمثل للأدوية وإعطاء المريض الاستشارات والمعلومات الدوائية الصحيحة.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي، القائم بعمل عميد الكلية ان الدورة التدريبية تستهدف ٨٠ طالبا من خريجي الكلية وطلاب الفرق النهائية، وذلك لتدريبهم علي اساسيات العمل الصيدلي والقوانين واللوائح المنظمه للعمل، بالاضافة لكيفية التعامل مع الجمهور ومعرفة الأدوية المتاح بيعها للجمهور بدون وصف طبي otc، حيث يتم مناقشة تلك الموضوعات من خلال محاضرات عبر الإنترنت يحاضر بها متخصصين متميزين في مجال العمل الصيدلي وذلك لمدة ثلاث ايام، كما يشمل تدريب الطلاب ميدانيا بالصيدليات الكبرى داخل المحافظة وذلك لمدة ستة أسابيع.