السودان: فيضان النيل يغمر قرية بجنوب المتمة

اجتاحت مياه النيل قرية مديني جنوب المتمة بولاية نهر النيل، حيث غمرت المياه القرية بأكملها مع انهيار كامل للمنازل، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء اليوم الأحد.



وناشد مواطنو القرية والي نهر النيل بزيارة المنطقة والوقوف على حجم الخسائر والضرر وتقديم الدعم اللازم من إيواء وغذاء، وقال أحد شهود العيان لقرية بشارة علي عمر، إن الأمطار الأخيرة تسببت في كسر الترس مما جعل المياه تنهمر داخل القرية.



وأشار إلى أن القرية يمر عبرها مشروع زراعي تسبب في تآكل المنازل، ودعا سكان القرية الجهات الرسمية بإكمال أمر التهجير وتقديم الدعم والإيواء للمنكوبين.



وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.



وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان اليوم، إن السيول والفيضانات أودت بحياة 101 شخص وإصابة 46 آخرين.



وأشارت إلى أن 24 ألفا و582 منزلا انهارا بشكل كلي جراء السيول والفيضانات، فيما انهار 40 ألفا و415 منزلا بشكل جزئي، كما تضرر 179 مرفقا حكوميا و354 متجرا للسلع الغذائية، إضافة إلى نفوق 5 ألاف و482 رأسا من الماشية.