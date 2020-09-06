«رئيس الجمعيات الأهلية» يكرم ٣١ طالبًا فى احتفالية بكفر الزيات

نظم مركز شباب كفرالزيات بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية ورئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الزيات، احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة والثانوية الازهرية والدبلومات الفنية بحضور سعيد كرات مدير ادارة كفر الزيات التعليمية وممثلي الكنيسة والأوقاف.

أكد عبدالقوي أن، أولياء الأمور تحملوا مشقة كبيرة في العناية بأولادهم في الثانوية العامة خاصة مع أزمة الكورونا التي ضربت العالم أجمع وأن تكريمهم واجب، مشيرًا إلى أن الطلاب تحملوا ظروف صعبة في الاستذكار بعد توقف الدراسة والبحث عن وسائل بديلة كالمنصات والأون لاين.

وأضاف سعيد كرات مدير الإدارة التعليمية بكفر الزيات أن، حصول أحد الطلاب من أبناء قرية الدلجمون ضمن العشر الأوائل على الجمهورية وكذلك في إدارات تعليمية أخرى يؤكد على تميز العملية التعليمية بمحافظة الغربية وأن تكريم الطلاب يعد دافعًا لهم للتميز.

وتم تكريم ٣١ طالبًا من المتفوقين وعدد من المعلمين ومديري المدارس.