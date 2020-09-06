البرلمان العربي يؤكد الوقوف مع تونس في مواجهة الجماعات الإرهابية

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربى العملية الإرهابية "الجبانة" التى استهدفت عناصر الأمن التونسى صباح اليوم الأحد، في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد.

وقال السلمي، في بيان صحفي اليوم، إن "هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من جهود الحكومة التونسية الجديدة في فرض الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة لمخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي".

وأكدَّ رئيس البرلمان العربي "تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للعناصر الإرهابية المتطرفة، معبراً عن تثمين البرلمان العربي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية لحماية أمن تونس والحفاظ على استقراره".

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم مقتل عون تابع لسلك الحرس الوطني وإصابة آخر آثر تعرضهما لعملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بولاية سوسة السياحية، مشيرة إلى محاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة.