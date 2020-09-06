أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اقتراب إعصار "هايشن" من جزيرة "كيوشو" الرئيسية في جنوب غرب اليابان، واستمر الإعصار القوي في التحرك شمالًا ليجتاح ثلاث محافظات، حيث دعت السلطات المحلية أكثر من 3 ملايين شخص إلى مغادرة منازلهم في منطقة واسعة من البلاد.

وحثت الوكالة -حسبما ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأحد- على توخي أقصى درجات الحذر، محذرة من رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وأمواج عالية، على الرغم من قولها إن مستوى التحذير من الطقس انخفض قليلًا.

وأوضحت أن إعصار هايشن مر بالقرب من محافظة أوكيناوا الجزيرة الواقعة جنوب البلاد وجزيرة أمامي - أوشيما النائية بمحافظة كاجوشيما، ومن المتوقع أن يتحرك شمالًا قبالة الساحل الغربي لجزيرة كيوشو الرئيسية اعتبارًا من مساء اليوم وحتى صباح الغد الاثنين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى شبه الجزيرة الكورية صباح غد الاثنين.

من جهتهم، قال مسؤولون محليون "إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في كاجوشيما بسبب الإعصار، بينما أصيب شخص آخر في أوكيناوا".

وصدرت أوامر وتوجيهات إجلاء لأكثر من 3.4 مليون شخص ضمن أكثر من 1.6 مليون أسرة في جزيرة كيوشو ومناطق غرب اليابان، وفقًا لإحصاء أجرته "كيودو" حتى الساعة 3 مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

كما دفع الإعصار السلطات إلى تعليق عمليات النقل العام اعتبارًا من يوم غد الاثنين، كما ستعلق رحلات القطارات السريعة.