أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، أن مجموعة قوارب صغيرة كانت تشارك في تظاهرة في إحدى بحيرات تكساس دعماً للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، واجهت عدداً من الصعوبات تراوحت بين غرق بعضها وجنوح عددٍ منها وتسرب المياه إلى عدد آخر، في حوادث لم تتسبب بأي إصابات.

وقال مكتب مقاطعة "تريفيس" بولاية تكساس -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إنه "استجاب لمكالمات عديدة تتعلّق بقوارب تواجه صعوبات أثناء العرض المائي المؤيد لترامب في بحيرة تريفيس"، مشيراً إلى "غرق قوارب عدة".

من جانبها، قالت كريستين دارك، المتحدّثة باسم المكتب إنه لا دليل على أن ما حدث مفتعل، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات طارئة خلال العرض المائي في البحيرة الواقعة شمالي غرب أوستن.

وأوضحت دارك أنّه "كان هناك عدد استثنائي من القوارب في البحيرة اليوم"، لافتة إلى أن السلطات ما زالت بصدد إحصاء عدد القوارب التي غرقت وعدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

وأظهرت صور نشرت على تويتر، قوارب ترفع أعلاماً تدعم حملة ترامب، تبحِر وسط أمواج ناجمة على الأرجح عن تحرك عدد كبير من القوارب قرب بعضها في الوقت نفسه.