الهند تسجل قفزة عالمية يومية فى إصابات كورونا

أستراليا تمدد الإغلاق فى ملبورن.. ذعر فى تايلاند بعد اكتشاف حالات إصابة لمتعافين.. والإمارات تعلن علاج طفل من متلازمة الالتهابات الناجمة عن الفيروس

سجلت الهند أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19)، اليوم الأحد، فى أكبر زيادة يومية على مستوى العالم. جاء ذلك فيما مددت أستراليا الإغلاق فى ملبورن رغم تراجع عدد الإصابات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة والرعاية الأسرية فى الهند تسجيل 90,632 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى اليوم، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1065 إلى 70,626.

ومن المتوقع أن تتجاوز الهند البرازيل، غدا الاثنين، كثانى أكبر دولة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التى سجلت 6.4 مليون إصابة ونحو 193 ألف وفاة.

وأظهرت بيانات حكومية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الهند وصلت إلى 4.1 مليون وتعافى نحو 3.2 مليون مصاب حتى الآن.

وقال خبراء طبيون إن البلاد تشهد موجة ثانية من الجائحة فى بعض مناطقها، وإن عدد الحالات ارتفع بسبب زيادة الاختبارات وتخفيف القيود على الحركة العامة، وفقا لوكالة «رويترز».

وستعاود الحكومة تشغيل خدمات قطارات المترو على نحو جزئى فى العاصمة نيودلهى اعتبارا من غدا الاثنين.

وقال رانديب جوليريا، مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية، فى نيودلهى، فى مقابلة مع تلفزيون إنديا توداى إن الجائحة لن تنتهى هذا العام إذ انتشر الفيروس من المدن الكبرى إلى أجزاء أخرى من البلاد.

فيما قال وزير المعونة التنموية الألمانى جيرد مولر، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن ألمانيا ترسل 330 ألف مجموعة اختبار فيروس كورونا و600 ألف مجموعة من معدات الحماية للعاملين فى مجال الرعاية الصحية إلى الهند لمساعدة البلاد على مواجهة الجائحة.

وفى أستراليا، مدد المسئولون، اليوم، تدابير الإغلاق الصارمة لاحتواء فيروس كورونا فى ثانى أكبر مدينة فى البلاد لأسبوعين إضافيين، مشيرين إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يتراجع بما يكفى لمنع ارتفاعه مجددا.

وكان من المفترض أن ترفع تدابير الإغلاق فى ملبورن التى استمرت 6 أسابيع نهاية الأسبوع المقبل لكن سيتم الآن تمديدها حتى 28 سبتمبر، وفق ما أفاد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز.

وقال أندروز فى مؤتمر صحفى إنه «إذا سارعنا فى فتح كل شىء فسيكون هناك احتمال كبير بأن لا نفتح إطلاقا بل نبدأ موجة ثالثة».

وأضاف: «وسنعيد فرض ورفع القيود والدخول فى إغلاق والخروج منه مرات عدة قبل نهاية العام».

وتم تسجيل 63 إصابة جديدة وخمس وفيات فقط فى فيكتوريا، اليوم، بعدما كان عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 700 فى ذروة تفشى الوباء، لكن المسئولين الصحيين يتبنون نهجا حذرا.

وفى تايلاند، سادت حالة من الذعر بعدما أكدت السلطات، اليوم، اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج، من بينها 3 رجال تايلانديين أصيبوا سابقا بالفيروس ولكن ثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس قبل السفر من سنغافورة.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن مركز إدارة أزمة كورونا القول إن الفحوص أظهرت إصابة الرجال الثلاثة بالفيروس مجددا بعد وصولهم يوم الجمعة.

وقال مسئول فى وحدة الاتصال الخاصة بالمركز إن المواطنين الثلاثة كانوا قد أصيبوا بالفيروس فى سنغافورة، لكنهم تعافوا تماما. وتقدموا بطلب للحصول على شهادات صحية وحصلوا عليها من السفارة التايلاندية قبل ركوب الطائرة، كما هو مطلوب من كل شخص يسافر إلى تايلاند. وعند فحص الرجال مجددا لدى وصولهم تم اكتشاف إصابتهم بكورونا.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح على الفور كيف كان سير الأحداث. ومن الممكن أن كون الفحوض النهائية فى سنغافورة قد أظهرت نتيجة سلبية خاطئة، أو أن الفحوص عند الوصول إلى تايلاند أظهرت نتيجة إيجابية كاذبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر هو السيناريو المتبقى، مضيفة: «هل أصيب الرجال بالمرض وتعافوا ثم أصيبوا به مرة أخرى؟ وهذا يعنى أنه ليس لديهم مناعة ضد المرض حتى بعد الإصابة به، مما قد يجعل أى لقاح غير فعال».

ورفعت الإصابات الجديدة المكتشفة، التى لم تظهر عليها أعراض، إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 3444 حالة منذ بداية ظهور الفيروس فى تايلاند.

فيما أصبحت إندونيسيا أول دولة فى منطقة جنوب شرق آسيا تخطت عتبة الـ8 آلاف وفاة جراء فيروس كورونا، بينما تبقى حصيلة الإصابات اليومية فيها فوق الـ3 آلاف لليوم الخامس على التوالى.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، عن تسجيل 85 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8025 وفاة.

وفى إيطاليا، ذكرت تقارير إعلامية، اليوم، أن الحكومة الإيطالية تعتزم تمديد العمل بالإجراءات التى تهدف لوقف تفشى فيروس كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى، وتشمل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى. ويشار إلى أنه من المقرر انتهاء العمل بالكثير من الإجراءات الحالية غدا الاثنين. ومع ذلك، من المتوقع نشر مرسوم محدث بعد فترة قصيرة.

وذكرت صحيفة «كوريرى ديلا سيرا» الإيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى يعتزم تمديد العمل بالإجراءات لمواجهة الفيروس حتى 30 سبتمبر الجارى.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أن إجمالى الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا فى إسرائيل تجاوز الألف حالة.

وقالت الوزارة، فى أحدث بياناتها اليوم، إن 1010 أشخاص لقوا حتفهم إجمالا بسبب فيروس كورونا فى إسرائيل. وسجلت إسرائيل إجمالا 129349 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، تعافت منها 102107 حالات.

عربيا، أعلنت الإمارات، أمس، عن شفاء أول طفل فى العالم كان يعانى من متلازمة الالتهابات المتعددة الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيه العلاج فى مستشفى الجليلة بدبى.

وقالت صحيفة «البيان» الإماراتية إن مثل هذه الحالات تعتبر نادرة جدا، وأوضحت أنه «تم تطبيق العلاج بطريقة مبتكرة قام بها أطباء المستشفى وجار تسجيلها فى المجلات العلمية المحكمة ليستفيد منها الأطباء حول العالم».