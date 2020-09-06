المكسيك تعلن نفاد شهادات الوفيات مع ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، أن حكومة بلاده أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، وذلك مع نفاد الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

وقال جاتيل -خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن "شهادات الوفاة نفدت في بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي"، مؤكدا أن السلطات عملت خلال الأسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التي تتوافر فيها مخزونات كبيرة.

وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس المقبل، قبيل نفاد المخزون الذي تم إعادة توزيعه.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية أعلنت -في وقت سابق- تسجيل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 67326، والإصابات إلى 629409 منذ بدء تفشي الفيروس.