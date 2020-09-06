مدير متحف آداب الإسكندرية تستقبل رئيس نادي روتاري غرب لتعزيز التعاون

استقبلت منى حجاج مدير متحف كلية الآداب جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، محمود البشبيشي رئيس نادي روتاري الإسكندرية، لتعزيز التعاون فى إعادة إحياء التراث الثقافي والحضاري بالمدينة.

وتأتي الزيارة ضمن جهود التعاون المشترك في المجال الثقافي التي يسعي روتاري غرب لبدئها مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب برئاسة وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة سحر شريف، وتحت رعاية الدكتورة غادة موسى عميدة الكلية.

ويعد متحف الآثار بكلية الآداب أقدم متحف تعليمي بمصر إذ أنشئ عام 1945م، وذلك عقب إنشاء جامعة فاروق الأول (الإسكندرية) بعامين، حيث أنشئت عام 1943، وكان موقع المتحف في البداية بداخل كلية الآداب منذ أن كانت تشغل قصر الأمير عمر طوسون بالقرب من ترعة المحمودية في منطقة لامبروسو.