أكبر بنكين في إسرائيل يتجهان لإرسال وفدين للإمارات لاستكشاف فرص التعاون

يتجه أكبر بنكين في إسرائيل إلى إرسال ممثلين عنهما إلى الإمارات خلال الشهر الجاري لاستكشاف فرص التعاون المتاحة بعدما بدأت إسرائيل والإمارات في تطبيع العلاقات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن بيان صدر عن بنك هبوعليم الإسرائيلي، أن وفدا ممثلا للبنك يترأسه رئيسه التنفيذي دوف كوتلر سيسافر للإمارات بعد غد الثلاثاء للقاء مسؤولين في قطاع المصارف والتمويل، وكذلك كبار المسؤولين الاقتصاديين.

كما أعلن بنك لئومي، أن وفدا يضم 20 من كبار المسؤولين التنفيذيين، يترأسه رئيس مجلس الإدارة سامر حاج يحيى والرئيس التنفيذي حنان فريدمان، سيزور الإمارات في الـ14 من سبتمبر، ويخطط للتوقيع على اتفاقيات للتعاون مع بنوك إماراتية رائدة.

وذكرت بلومبرج أن "بنك أبو ظبي الأول" سيبدأ هو الآخر محادثات مع بنوك إسرائيلية.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في مقابل تعليق إسرائيل لخطط مثيرة للجدل لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.

وعلى إثر ذلك وقعت الإمارات وإسرائيل مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علق على ذلك بالقول إن هذه "التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما".