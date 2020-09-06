وزير الإعلام السوداني: ممتنون للشعب المصري ومشاعره الدافئة

أعرب وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، عن امتنانه للشعب المصري ومشاعره الدافئة في الأزمة التي يعانيها السودان الآن، قائلًا إن هناك حالة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي مع الشعب السوداني.

وقال «صالح» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن السودان استقبل طائرتين مصريتين تحملان المساعدات اليوم، متابعًا: «ممتنون وشاكرون ومدركون للعلاقة بيننا».

وأضاف أن السودان تعود من مصر على الوقوف بجواره في المحن والشدائد، لافتًا إلى أن الخدمات الإيوائية، أكثر الخدمات التي يحتاجها الشعب الآن؛ بسبب عمليات الإجلاء لقرى بالكامل.

ولفت وزير الإعلام السوداني إلى أن الدولة ستحتاج بعد الخدمات الإيوائية إلى المساعدات الإنسانية والأدوية، مشيرًا إلى أن بعض المناطق تعاني مشاكل من وجود الثعابين والعقارب.

وأكد أن هناك حالة استنفار في كل أجهزة الدولة، مضيفًا: «لم نتوقع أن تأتي السيول من نهر النيل مباشرة، هناك سبع ولايات تضررت من الفياضانات، وثمان ولايات تضررت من الخريف بشكل عام».

ووصلت صباح الأحد إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية (خيام ومواد غذائية) تقدر بــ23 طن ونصف لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالسودان، بعد إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.

وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان اليوم، إن السيول والفيضانات أودت بحياة 101 شخص وإصابة 46 آخرين.

وأشارت إلى أن 24 ألفا و582 منزلا انهارا بشكل كلي جراء السيول والفيضانات، فيما انهار 40 ألفا و415 منزلا بشكل جزئي، كما تضرر 179 مرفقا حكوميا و354 متجرا للسلع الغذائية، إضافة إلى نفوق 5 ألاف و482 رأسا من الماشية.