الجيش اليمني: إسقاط 23 طائرة مسيرة للحوثيين خلال شهر واحد

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إسقاط 23 طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثيين خلال شهر أغسطس الماضي.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي، إن "قوات الجيش تمكنت، خلال الشهر الماضي، من إسقاط وتدمير 23 طائرة مسيّرة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابي، في جبهات القتال بمحافظات صنعاء وصعدة والجوف والبيضاء".



وذكر البيان :"أن هذه الطائرات تنوعت بين المسيرة الانتحارية التي تحمل متفجرات والاستطلاعية التي تحاول تصوير مواقع وتمركزات قوات الجيش وغالبيتها إيرانية الصنع".



وأشار البيان إلى أن "عدد الطائرات المسيرة التي أسقطها الجيش بمديرية نهم شرقي صنعاء 11 طائرة مسيرة متفجرة واستطلاعية.



وأضاف كما تم اسقاط 5 طائرات مسيرة متفجرة واستطلاعية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، و6 طائرات مسيرة متفجرة واستطلاعية بمحافظة الجوف، فيما تم إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في جبهة باقم بصعدة".



ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الان.