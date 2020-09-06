الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان ربما يدعو إلى انتخابات مبكرة بعد اختيار زعيم الحزب

ربما تستعد اليابان لانتخابات مبكرة بعد أن يختار الحزب الحاكم زعيم جديد في وقت لاحق هذا الشهر وتعيين رئيس وزراء جديد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.

وقال شونيشي سوزوكي، رئيس الشؤون العامة بالحزب لبرنامج "بي إس تي في طوكيو"، اليوم الأحد، إن الإدارة الجديدة سترث تأييدا شعبيا كبيرا مستمدا من سابقتها.

ودعا الحزب إلى إجراء انتخابات على قيادته في 14 سبتمبر الجاري، بعد أن أعلن رئيس الوزراء، شينزو آبي استقالته الشهر الماضي.

واتفق الحزب الليبرالى الديمقراطى والحزب الدستوري الديمقراطي، المعارض الرئيسي، يوم الأربعاء الماضي على عقد جلسة برلمانية استثنائية يوم 16 سبتمبر لترشيح رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

وسوف يتولى الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي رئاسة الوزراء خلفا لآبي، حيث إن الحزب يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب ذي النفوذ.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي استقالته من منصبه، بعد تشخيص إصابته بمرض معوي، يعرف باسم التهاب القولون التقرحي، في أغسطس بعد زيارات متكررة للمستشفى.