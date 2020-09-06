باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا للاحتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار على الحدود

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، دبلوماسيا هنديا بارزا لتسجيل احتجاج باكستان الشديد على انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل القوات الهندية على خط السيطرة أمس السبت، مما أسفر عن تعرض مدني برئ لإصابات خطيرة، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وفي بيان، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري، أنه "بسبب إطلاق نار عشوائي وغير مبرر من قبل قوات الاحتلال الهندية في قطاع راخشيكري في خط السيطرة، تعرض صبي -19 عاما- من سكان قرية كيرني لإصابات خطيرة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال الهندية على خط السيطرة تستهدف بشكل متواصل مناطق مأهولة بالسكان المدنيين بنيران المدفعية وقذائف الهاون ذات العيار الثقيل وأسلحة آلية.

وكانت الهند قد ارتكبت هذا العام 2158 انتهاكا لوقف إطلاق النار حتى الآن، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وتعرض 168 من المدنيين الأبرياء لإصابات خطيرة، حسب الصحيفة الباكستانية.