إخلاء سبيل محاميات المنيا في واقعة الاعتداء على محام مفصول لحين ورود التحريات

قررت النيابة العامة بقسم شرطة المنيا، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، إخلاء سبيل 7 محاميات متهمات بالتعدي على محام مفصول أمام مجمع محاكم المنيا، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



وفي التحقيقات التي باشرها المستشار محمد نجاتي، رئيس نيابة بندر المنيا، طلب النيابة تحريات المباحث، وأقوال الشهود في واقعة اتهام محام مفصول، وموظف باحث قانوني بمستشفى رمد المنيا، لـ 7 محاميات وبعض أقاربهن، بالضرب المبرح وإحداث إصابات به، وإزالة المحامي المفصول وطلب استكمال التقارير الطبية، وعرضه علي الطب الشرعي.



وكانت 7 محاميات بالمنيا قد انتظرن محام مشطوب عضويته، أمام مجمع محاكم المنيا وانهلن عليه بالضرب والتوبيخ، عقب تداوله مقطع فيديو على قناة خاصة به انتقد خلاله رحلة نظمتها إحدى المحاميات لزيارة المعالم الأثرية في حضور زملائها، قائلا: "رحلة كلها هشتكة وبشتكة ودلع"، كما ادعى أن من نظمن الرحلة ابتزوا آخرين لدفع مبالغ وجمعوا تبرعات، على أساس أنها رحلة مخصصة للمحاميات، لكن تم اصطحاب غرباء وحدثت تجاوزات مؤسفة هناك.