وزيرا التعليم العالي والهجرة يتفقدان جامعة الجلالة

عبد الغفار: 15 كلية بالجامعة.. ومكرم: منظومة التعليم العالي شهدت تطورا ملحوظا

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، اليوم الأحد، جامعة الجلالة بمحافظة السويس، برفقة للدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الوزارتين، وبحضور عدد من الطلاب المصريين الدارسين في الخارج.

وقال عبد الغفار إن إنشاء جامعة الجلالة في هذا المكان كان يمثل مهمة شبه مستحيلة، إلا أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة ساهم في خروج الجامعة إلى النور، مشيرًا إلى أنه تم البدء في إنشاء الجامعة في مارس 2018، لتنتهي في وقت قياسي.

وأضاف أن الجامعة أقيمت على مساحة 173 فدانًا، وتضم 15 كلية، هي كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.

وأوضح أن الجامعة لديها عدة برامج دراسية مميزة يحتاجها سوق العمل، مضيفًا أن البرامج الدراسية التي ستبدأ الدراسة بها خلال العام الحالي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، الإنتاج الإعلامي، الفنون، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم الأساسية، الغذاء والصناعات الغذائية، الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، العلاج الطبيعي، علوم التمريض.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة تسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي حتى عام 2030، موضحًا أن الجامعات تعمل على تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك المشاركة في بناء جيل يتميز بمهارات عالية، ويستطيع المشاركة بفاعلية في المجتمع المصري، وأن الجامعة تستفيد من خبرات العلماء المصريين في الخارج، وسيقوم بالتدريس في الجامعة مجموعة متميزة من العلماء الذين يدرسون في أكبر الجامعات على مستوى العالم.

وأكد وزير التعليم العالي أن ما تم إنجازه في مجال التعليم العالي، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تشهد مصر مثله في أي وقت مضى، متابعًا أنه تم استحداث عدة مسارات تعليمية جديدة، وسيتم الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للتعليم في مصر.

ومن جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنها حرصت على تنظيم زيارة لبعض الطلاب المصريين الدارسين في الخارج؛ لكي يتعرفوا على ما تم إنجازه في جامعة الجلالة، مشيرة إلى أن منظومة التعليم العالي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت "مكرم" أن هناك 50 طالبًا وطالبة حرصوا على زيارة جامعة الجلالة، وتفقد ما تم إنشاؤه في الجامعة، التي تحولت من هضبة إلى جامعة ذكية متميزة، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بتحفيز هؤلاء الطلاب على الترويج لما يتم إنجازه في مصر، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية التي تولى اهتمامًا بالغًا بالتعليم.