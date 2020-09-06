هونج كونج: القبض على 90 شخصا بتهمة التجمع غير القانوني

ألقت شرطة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، القبض على 90 شخصا بتهم، من بينها: التجمع غير القانوني ومخالفة قرار منع تجمع أكثر من شخصين في إطار جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وذكرت شرطة منطقة هونج كونج - في بيان اليوم - أن هؤلاء الأشخاص تم القبض عليهم في مدينتي "ياو ماتاي" و"مونغكوك"، فيما تم تغريم 22 شخصا آخرين لمخالفتهم لائحة الوقاية من الأمراض ومكافحتها المتعلقة بارتداء أقنعة الوجه، والحفاظ على النظافة العامة.

وأضافت الشرطة أن التجمعات غير المرخص لها لا تعتبر غير قانونية فحسب، بل إنها غير أخلاقية أيضا، لاسيما وأنها تزيد بشكل كبير من خطر انتقال الفيروس، مشيرة إلى أن الشرطة ستواصل إنفاذ القانون بصرامة لضمان سلامة المجتمع.