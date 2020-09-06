بعد تفشي جائحة فيروس كورونا فإن هناك الكثير من الأوضاع التي انقلبت رأسا على عقب، وربما نال المجتمعات الفقيرة حظا وافرا من ذاك التأثير، الذي قادها نحو ممارسات غير إنسانية، بعد أن كادا الجوع والفقر أن يقضيا عليها.

اتجه الكثيرين من قاطني مدينة مالاوي؛ الواقعة بأقصى جنوب شرق إفريقيا إلى صيد الفئران؛ حيث باع برنارد سيمون وعدد من أصدقائه الفئران لأجل كسب قوت يومهم، معللا ذلك بأن "ظروف الحياة باتت عصيبة منذ الفيروس، وأنه اتجه إلى ذلك للحفاظ على معيشته"، وفقا لموقع "ياهو نيوز".

لم يقتصر الأمر على الكبار وحسب، وإنما سار صغار البلدة على نفس النهج؛ حيث قام عدد من الأطفال بالحفر في الأرض لصيد الفئران.

تقول يانكو شاليرا، زوجة أحد قاطني البلدة: "في أغلب الأحيان يخرج زوجي في الأوقات صعبة؛ حيث نعتمد على الفئران لتكملة نظامنا الغذائي؛ لأننا لا تستطيع شراء اللحوم بسبب ندرة المال".

ويقول سيلفستر كاثومبا، اختصاصي التغذية الرئيسي في وزارة الصحة في مالاوي: "إذا كان مجتمعك قادرًا على تناول الفئران، فيمكنك تناولها أيضا، فهي أحد مصادر البروتينات، حتى تتمكن من الحصول على الكمية المطلوبة".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الفئران أصبحت مصدرًا حيويًا للبروتين في مالاوي منذ تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى نقص الغذاء والصعوبات الاقتصادية.

وأضافت أنه عادة ما يقف الباعة الذين يلوحون بأسياخ طويلة من فئران الحقول المحمصة على طول الطريق السريع الرئيسي في ملاوي، مستهدفين سائقي السيارات الذين يسافرون بين المدن.

كما تباع الفئران الموسمية والمطبوخة في أكشاك الشوارع والأسواق في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق إفريقيا، وتصبح تصبح مفيدة في الأوقات صعبة؛ إذ يعد سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي من المشاكل المزمنة في مالاوي؛ حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وقد أصاب فيروس كورونا ما يقرب من 5500 وقتل أكثر من 170 فردا، وهو ما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء؛ بعد أن تم تقليص العديد من سبل العيش بسبب تدابير الحبس.

يقول صائد الفئران؛ برنارد سيميون لوكالة فرانس برس: "تسبب الوباء في زيادة تعقيد حياته المنكوبة بالفقر وكنا نكافح بالفعل قبل فيروس كورونا، وبعد وقت قصير لأجل اصطياد الفئران يوميا ولكن بسبب المرض باتت الأمور أسوء".

ويبلغ سيميون من العمر 38 عامًا ويعمل فلاحا في الأساس، لكنه لجأ إلى صيد الفئران ليستطيع أن يطعم زوجته وأطفاله.

ترتبط المنطقة الجنوبية على نطاق واسع بصيد الفئران، إلا أن دعاة حماية البيئة أعربوا عن قلقهم بشأن الأضرار التي تسببها أساليب الصيد مع زيادة الطللب؛ حيث توجد القوارض عادةً في حقول الذرة وتنمو ممتلئة بالحبوب والفاكهة والعشب والحشرات الغريبة، وبعد حصاد المحاصيل، يحرق الصيادون الشجيرات لتحديد ثقوب الفئران حتى يتمكنوا من اصطيادها، وهو ما يعد تدمير طويل الأمد .