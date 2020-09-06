ليلى علوي تشيد بقرعة بطولة العالم لكرة اليد: «مصر طول عمرها بتستضيف أهم أحداث العالم»

أشادت الفنانة ليلى علوى بتنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد، التى نظمتها مصر، اليوم، بسفح الأهرامات، في حضور عدد كبير من المسئولين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما دعمت مصر والفريق القائم على تنظيم هذا الحدث العالمي، ومتمنية التوفيق لفريق كرة اليد المصري.

ونشرت ليلى علوي مجموعة من صور حفل القرعة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، معلقة: «في اللحظات دي حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في أحلى مكان في العالم، سفح الأهرامات في مصر العظيمة، البلد اللي طول عمرها بتدعم وبتصنع وتستضيف التاريخ والفن والرياضة وأهم أحداث العالم، في انتظار دورة قوية ومشرفة تليق باسم مصر والمصريين في يناير 2021، بدعم كامل من الدولة المصرية، وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، من قلوبنا كلنا مع بلدنا، وكل الدعم للفريق القائم على تنظيم الحدث العالمي ده، وأمنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري بأحراز اللقب عن جدارة واستحقاق».