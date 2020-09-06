إيطاليا تبدأ احتفالات مرور 700 عام على وفاة شاعرها الوطني دانتي

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افتتحت إيطاليا اليوم السبت احتفالات ذكرى مرور سبعمائة عام على وفاة شاعرها الوطني دانتي أليجيري والتي تكتمل عام 2021.

ووصل رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا إلى مدينة رافينا الواقعة بمنطقة إميليا رومانيا في إيطاليا، وهي مركز الاحتفالات.

تم تجديد قبر شاعر العصور الوسطى هناك وإعادة افتتاحه.

وأعاد رئيس المدينة ميشيل دي باسكال إلى الذكرى خلال الاحتفال تعددية شخصية دانتي وكثرة قدراته.

وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس المدينة تكلم عن دانتي بوصفه "عالم لاهوت، ومؤرخ، وفيلسوف، وسياسي" وعن دوره كرمز ما يزال له أهميته العظيمة حتى اليوم بالنسبة للإيطاليين.

عاش الفنان الكبير بين عامي 1265 و 1321.

تصف ملحمته الشعرية "الكوميديا الإلهية" رحلة خيالية بين عوالم ثلاثة في الآخرة: الجحيم والمطهر والجنة.

يعتبر هذا العمل من أهم أعمال الأدب العالمي، حيث جعل من اللغة الإيطالية لغة أدبية وساعد على تشكيل الفكر وعالم الخيال في أوروبا.