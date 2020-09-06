البرهان وسلفاكير يحددان توقيت التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني

قال عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية ضيو مطوك، إن توقيت التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، سيتم تحديده من قبل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ونقل بيان لمجلس السيادة السوداني عن ضيو مطوك قوله، "إن جلسات اليوم بين الطرفين ناقشت ملف السلطة في مسار دافور، فيما ناقش مسار شرق السودان بعض القضايا التي كان توقف العمل فيها خلال الأيام الماضية".

وأوضح أن اليوم هو الأخير لعمل لجان مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام، الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى يوم الاثنين الماضي، مُرجحا أن يوقع المتفاوضون على تلك المصفوفة بعد اكتمالها بغرض التوقيع النهائي على اتفاق السلام.

وأضاف أن لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية ستعقد اجتماعا تلتقي فيه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لرفع التقرير النهائي عن التفاوض، ومن ثم الإعلان عن مؤتمر صحفي حسب مخرجات الاجتماع مع الرئيس سلفاكير، لتحديد الموعد النهائي للتوقيع على اتفاق السلام الشامل.