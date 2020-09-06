ألمانيا تحيي ذكرى مقتل أول ضحايا النازيين الجدد قبل عقدين من الزمن

تجمع نحو 300 شخص في مدينة نورمبرج الألمانية، اليوم السبت، لإحياء ذكرى مقتل إنفر سيمسك، على أيدي جماعة متطرفة من النازيين الجدد تسمى جماعة "الاشتراكيين الوطنيين السرية " قبل عقدين من الزمن .

وسار المشاركون في التجمع التذكاري، عبر المدينة الواقعة في جنوب ألمانيا باتجاه المكان الذي قُتل فيه سيمسك في ليجنيتسر شتراسه، وفقا لبرجيت ماير، من جماعة محلية مناهضة للفاشية.

ووضع عبد الكريم سيمسك، نجل أول ضحية قتل لتلك الجماعة، زهورا في الموقع. وتحدث هو ومحامي الأسرة بعد ذلك.

وتعرض سيمسك لإطلاق نار في التاسع من أيلول/سبتمبر 2000، وتوفي بعد ذلك بيومين.

وتتحمل الجماعة المتطرفة مسؤولية قتل تسعة أشخاص من خلفيات أقليات عرقية إلى جانب قتل شرطية وتفجيرين ومجموعة من عمليات السطو بين عامي 2000 و 2007.