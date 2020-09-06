نفى بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، ما يتردد حول رحيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الفيومي، عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال سليم في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "جلال أيقونة النادي، لم يأخذ حقه وهو مدرب قدير، ويستحق تدريب منتخب مصر".

وأضاف:"كنت أعتب عليه أنه درب الزمالك في توقيت غير صحيح".

وأوضح: "هناك تفاهم وعلاقة طيبة بين إيهاب جلال والمقاصة، المدرب عندنا يأخذ صلاحيات مثل رئيس مجلس الإدارة".

واختتم: "لا يمكن أن نفرط في إيهاب جلال إلا إذا هو من أراد ذلك، كيف يرحل وهو يقدم أداء رائع مع الفريق".