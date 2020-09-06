طريقة مبتكرة للكشف عن جثث المفقودين بأوراق الأشجار

ابتكر علماء أمريكيون طريقة جديدة للبحث عن جثث المفقودين بالاعتماد على التغيرات الطارئة على أوراق الشجر، والتي يمكن رصدها بسهولة.

ويقول نيل ستيوارت بروفيسور النباتات بجامعة تينيسى الأمريكية، لصحيفة الجارديان البريطانية، إنه من المعروف أن نحو 100 ألف شخص يصنفون مفقودين سنويًا بالولايات المتحدة، بينما يشكل البحث عن الجثة المفقودة بالغابات أمرًا شاقًا؛ لذلك ابتكر مع فريقه بديلا برصد وجود الجثث البشرية عن طريق التغيرات الطارئة على النباتات والتي يمكن رصدها بسهولة بالتصوير الجوي دون عناء.

وأضاف ستيوارت، أن جسم الإنسان يفرز كيماويات وجراثيم بمجرد موته تعكس أثرها على النباتات المحيطة، ومن أهم تلك المواد هو النيتروجين الذي يحوي جسم الإنسان أكثر من كيلو جرامين ونصف منه.

ويوضح ستيوارت أن امتصاص النبات للنيتروجين الإضافي ينعكس عليه بطريقتين، إما بزيادة اخضراره وإيراقه نتيجة لإفراز النبتة الكلوروفيل، وإما في حالة الأشجار غير التي لا تتحمل الكثير من النيتروجين فإنها تذبل وتصفر، ويختلف ذلك من نوع لآخر.

ويستطرد أنه بالإمكان التفريق بين جثث الإنسان والحيوان نظرًا لأن الإنسان يعيش عمر أطول ويكون في جسده مواد كيميائية أكبر كمية، وأكثر تنوعًا، وعلى سبيل المثال فإن الأشخاص المدخنين يكونون في أجسادهم عنصر الكاديميوم الذي لا يوجد في غيرهم.

ويقول البروفيسور دان ستادلي المتخصص بالأنثروبولوجي من نفس الفريق إنهم تلقوا تبرع بثلاث جثث بشرية لبدء الدراسة ومقارنة فرق أثر الجثث البشرية على النبات عن أثر الجثث الحيوانية.

وبالتزامن سيجري الفريق طلعات من الطائرات المسيرة لرصد التغيرات الطارئة علي ألوان النبات، وتسجيلها إذ يقول ستيوارت إن النباتات الغازية والحشائش هي أول من يتجاوب مع التغيرات.