ترامب يطالب فوكس نيوز بطرد مراسلتها التي أكدت إهانته قدامى المحاربين

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة "فوكس نيوز" بطرد مراسلتها جينيفر جريفين، التي أكدت ادعاءات إعلامية أن الرئيس الجمهوري أهان قدامى المحاربين.

وقال ترامب في تغريدة غاضبة "جينيفر جريفين يجب أن تطرد بسبب هذا النوع من الصحافة، هي حتى لم تتصل بنا من أجل التعليق، فوكس نيوز انتهت"، وفقًا لوكالة رويترز.

وتعرض ترامب لموجة انتقادات حادة بعد نشر مجلة "ذي أتلانتك" تقريرًا، ذكرت فيه أنه وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بالخاسرين والمغفلين، وذلك عندما تخلف عن زيارة مقبرة عسكرية أمريكية خارج باريس خلال زيارته فرنسا في نوفمبر 2018.

وكان التبرير الرسمي حينها لعدم زيارته المقبرة العسكرية أن الطقس كان سيئًا.

وأفادت جينيفر جريفين مراسلة "فوكس نيوز" بأن اثنين من مسئولي الإدارة السابقين أكدا لها أن الرئيس "لم يكن راغبًا بركوب السيارة والذهاب لتكريم الجنود الأمريكيين القتلى"، ما يعني أن الطقس لم يكن السبب.

كما أبلغها مسئول أن ترامب استخدم كلمة "مغفلين" لتشويه سمعة قدامى المحاربين، لكن في سياق مختلف يتعلق بحرب فيتنام.

ونقلت عن المسئول الذي لم تسمه قوله "عندما تحدث الرئيس عن حرب فيتنام قال إنها حرب غبية، وكل من ذهب الى هناك كان مغفلًا".

واعتبر المسئول أنها كانت زلة نابعة من شخصية الرئيس. هو لم يكن بإمكانه أن يستوعب لماذا قد يموت أشخاص من أجل وطنهم، فالأمر لا يستحق.

ودافع ترامب عن نفسه بشدة في أعقاب نشر تقرير "ذي أتلانتيك"، وغرد وأعاد تغريد تعليقات تصف التقرير بأنه "أخبار مضللة".

كما وصف رئيس تحرير المجلة جيفري جولدبرج الذي كتب التقرير بأنه شخص "كريه".