مستشار الحكومة: انتقال 60 ألف موظف للعاصمة الإدارية بداية 2021

أعلن الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، عن انتقال من 50 إلى 60 ألف موظف للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال في تصريحات لفضائية «إم بي سي مصر 2»، اليوم الأحد، إن «الموظفين الذين سينتقلون للعمل من العاصمة الإدارية خلال النصف الأول من 2021 هم موظفي دواوين الوزارات، وكذلك أيضًا جميع الوزراء، بالإضافة إلى مجلس النواب».

وأضاف أن «الانتقال للعمل في العاصمة الإدارية سيكون بمثابة بداية للإصلاح الشامل والكامل بالجهاز الإداري للدولة»، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الأمر.

وأوضح أن «إصلاح الجهاز الإداري للدولة تأخر كثيرًا، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة»، مضيفًا: «القيادة السياسية الحالية أولت اهتمامًا بهذا الأمر من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، كان أولها قانون الخدمة المدنية».