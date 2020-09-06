نائب رئيس جنوب إفريقيا يدعم حملة رامافوسا لمكافحة الفساد

قال نائب رئيس جنوب إفريقيا ديفيد مابوزا، إن الحزب الحاكم يجب أن يتخلص من الأعضاء الفاسدين، ويلقي بثقله وراء حملة الحزب ضد الكسب غير المشروع.

وذكر مابوزا، في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "صنداي تايمز"، أنه على قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، دعم موقف الرئيس سيريل رامافوسا المناهض للكسب غير المشروع، مضيفا أن الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا بحاجة إلى "وضح خطوط حمراء ضد الفساد".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن الرسالة قول مابوزا: "التصور بأننا فاسدون هو بحقيقة وخطورة الهجوم السائد على صورة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي".

وقال رامافوسا، الشهر الماضي، إن الفساد في أكثر الاقتصادات الصناعية في إفريقيا أصبح مستوطنا في الحزب الذي يبلغ عمره 108 أعوام، والذي قاد الحرب ضد حكم أقلية البيض وتولى السلطة منذ أول انتخابات متعددة الأعراق في البلاد في عام 1994.

واستشرى الكسب غير المشروع خلال حكم جاكوب زوما، سلف رامافوسا، الذي استمر 9 أعوام.

وتقدر الحكومة أنه ربما تم نهب أكثر من 500 مليار راند (30 مليار دولار) من خزائن الدولة خلال هذه الفترة.