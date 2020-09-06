ثلاثي هجومي لطنطا في مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

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أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق طنطا، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة الإنتاج الحربي، عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل طنطا قبل مباراة اليوم، المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

ويدخل طنطا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فتحي.

خط الدفاع : محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي، إيهاب سمير.

خط الوسط : محمد أسعد، أحمد الشناوي، أحمد فهمي.

الهجوم : إسلام فؤاد، أحمد الألفي، جون إفيري.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، محمد الشاذلي، محمد ماجد أونش، عبدالرحمن الدح، محمد ناجي جدو، أحمد سعيد اوكا، هاني رشدي، حسام غالي ومحمود منصور.