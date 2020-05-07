وجهت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للمرافق التعليمية قبل عودة الدراسة؛ لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

وشملت النصائح التي نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عبر حسابه على موقع «تويتر»، صباح الأحد، التالي:

- تعزيز غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بفرك اليدين بمنظف كحولي.

- التأكد من إعفاء المرضى من العودة للمدرسة سواء كانوا من الطلاب أو المعلمين أو سائر الموظفين.

- توفير مرافق المياه وإداراة النفايات.

- تطهير أسطح المدرسة وتنظيفها يوميًا.

- تعزيز التباعد البدني أو استعمال الكمامة عندما يتعذر التباعد.

- اتباع إجراءات التنظيف والتطهير البيئية.

المرافق التعليمية 🏫 بحاجة إلى:

☑️التأكد من إعفاء المرضى من العودة للمدرسة سواء كانوا من الطلاب أو المعلمين أو سائر الموظفين

☑️تعزيز غسل 👐 بانتظام بالماء والصابون أو بفرك اليدين بمنظف كحولي

☑️تطهير أسطح المدرسة وتنظيفها يوميًا، كحد أدنى

☑️تعزيز التباعد البدني pic.twitter.com/bIW1C9Q8lg — WHO Egypt (@WHOEgypt) September 6, 2020