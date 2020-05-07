 تفاديا لكورونا.. الصحة العالمية توجه 6 نصائح للحكومات قبل عودة الدراسة - بوابة الشروق
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تفاديا لكورونا.. الصحة العالمية توجه 6 نصائح للحكومات قبل عودة الدراسة

نور رشوان
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 10:56 ص

وجهت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للمرافق التعليمية قبل عودة الدراسة؛ لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.
وشملت النصائح التي نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عبر حسابه على موقع «تويتر»، صباح الأحد، التالي:
- تعزيز غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بفرك اليدين بمنظف كحولي.
- التأكد من إعفاء المرضى من العودة للمدرسة سواء كانوا من الطلاب أو المعلمين أو سائر الموظفين.
- توفير مرافق المياه وإداراة النفايات.
- تطهير أسطح المدرسة وتنظيفها يوميًا.
- تعزيز التباعد البدني أو استعمال الكمامة عندما يتعذر التباعد.
- اتباع إجراءات التنظيف والتطهير البيئية.


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