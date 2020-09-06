استطلاع يكشف اقتناع نحو ثلث الألمان بنظريات المؤامرة

كشفت نتائج استطلاع للرأي، نُشِرَتْ اليوم الأحد، في ألمانيا، أن نظريات المؤامرة تحظى بقبول ملحوظ بين الألمان، إذ أعرب نحو ثلثهم عن اعتقاده بصحة هذه النظريات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد انفراتست ديامب لصالح مؤسسة كونراد اديناور، أن 19% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الرأي القائل إن هناك قوى سرية تتحكم في العالم، صحيح على الأرجح، فيما اعتبر 11% أن هذا الرأي صحيح بشكل مؤكد.

في المقابل، أعرب 62% عن اعتقادهم بأن هذه الفرضية خاطئة على الأرجح (منهم 27% رجحوا خطأها و35% أكدوا أنها خاطئة)، فيما لم يحسم بقية من شملهم الاستطلاع رأيهم في هذه القضية.

وشمل الاستطلاع 3250 شخصا ممن يحق لهم الانتخاب وقد أُجْرِي في الفترة بين أكتوبر وفبراير الماضيين.

وأوضحت النتائج تراجع انتشار الاعتقاد بوجود قوى سرية تتحكم في العالم بين الأشخاص أصحاب المؤهلات الدراسية العليا، حيث وصلت نسبة من يرجح وجود هذه القوى بين حملة المؤهلات العليا أو الثانوية العامة إلى 15% لكل فئة، فيما بلغت نسبة من يؤكد وجود هذه القوى 4% بين حملة المؤهلات العليا و5% بين حملة شهادة الثانوية العامة.

في المقابل، وصلت نسبة المؤمنين بنظريات المؤامرة إلى مستوى أكبر بين الأشخاص الذين قلت فترة دراستهم بالمدارس عن عشر سنوات من حملة شهادات التأهيل المهني، حيث أعرب أكثر من 40% من هؤلاء عن اعتقادهم بصحة هذه النظريات، حيث قال 20% إنها صحيحة على الأرجح، فيما قال 22% إنها صحيحة بالتأكيد.

ووصلت نسبة من يرجح صحة نظريات المؤامرة بين الاشخاص الذين قلت فترة دراستهم بالمدرسة عن عشرة أعوام ولم يحصلوا على شهادة تأهيل مهني، إلى 22%، فيما وصلت نسبة من يؤكد صحة هذه النظريات بين هذه الفئة إلى 11%.