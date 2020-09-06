وزير المالية الإيطالي: اقتصاد بلادنا سيتعافى بشكل أقوى من المتوقع

ذكر وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري، أن اقتصاد بلاده سيتعافى بشكل أكثر قوة من المتوقع في الربع الثالث.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن جوالتيري أن إنتاج البلاد سيشهد توسعا بأكثر من نسبة 5ر9% المتوقعة في أحدث خطة مالية للحكومة.



وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيعود رغم ذلك إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا، عام 2022.



وأعلن جوالتيري أن إيطاليا ستحدد هدفا "كبيرا" على المدى البعيد لتقليص ديونها، وذلك في الأسابيع المقبلة.



وقال الوزير إن هذه الخطة ستكون مستدامة بفضل الإجراءات المالية للحكومة والنمو الأقوى في السنوات المقبلة بفضل الاستثمارات التي تمولها صناديق التعافي التابعة للاتحاد الأوروبي.