تنظيم الاتصالات: 52 مليون زيارة لمواقع التواصل الاجتماعي في الساعة بجانب نتفليكس وشاهد

قال حسام عبدالمولى، بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مواقع التواصل الاجتماعي هي الأكثر استهلاكًا لشبكة الإنترنت منذ بداية أزمة كورونا، منوهًا بأن متوسط المشتركين بها يبلغ حوالي 2 مليون شخص في الساعة الواحدة.

وأضاف عبدالمولى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الأحد، أن هناك حوالي 52 مليون زيارة لمواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الواحدة، إضافة إلى المحتوى الترفيهي وخصوصًا نتفيلكس وشاهد، فضلًا عن التراسل الإلكتروني.

وأوضح أنه رغم تضاعف الزيادة في استخدام الإنترنت، فإن القطاع يتحمل كثيرًا في مجالي التعليم والصحة، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التكنولوجيا في ظل تحول العالم إلى التعامل الإلكتروني.

وأشار إلى ضرورة مراقبة ساعات استخدام الإنترنت، لأنه لابد من استيعاب الزيادة الكبيرة، من خلال وضع استثمارات كبيرة في البنية التحتية، حتى لا يتم التعرض لأي اختناقات في شبكة الإنترنت.

وكشف تقرير حديث للجهاز القومي للاتصالات حول مؤشرات استخدام الإنترنت خلال 60 دقيقة في أشهر الصيف (يونيو، ويوليو، وأغسطس)، أن نسبة نسبة الزيادة في استخدام الإنترنت المنزلي بلغت 92% فى الصيف الحالى عن صيف العام الماضى، بينما زادت نسبة استخدام إنترنت المحمول عن العام الماضى بنسبة 12%، وارتفع عدد ساعات وقت الذروة بمقدار 4 ساعات لتصل إلى 13 ساعة (3 م إلى 4 ص) بصيف 2020 مقارنة بـ9 ساعات (5 م إلى 2 ص) بصيف 2019 بنسبة زيادة قدرها 45%.