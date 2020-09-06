الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان يتوجه إلى قطر

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توجه الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى العاصمة القطرية، الدوحة؛ لكي "يحث" على البدء الفوري للحوار الأفغاني الأفغاني، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت: "سيتوجه (زلماي خليل زاد) إلى المنطقة للمضي قدما في الجهود الأمريكية الجارية للحث على البدء الفوري للمفاوضات الأفغانية الأفغانية".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "الشعب الأفغاني مستعد لخفض مستدام للعنف وتسوية سياسية من شأنها إنهاء الحرب. يجب على الزعماء الأفغان اغتنام تلك الفرصة التاريخية للسلام".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الجانبين اتخذا خطوات مهمة لإزالة العقبات لبدء المفاوضات الأفغانية الأفغانية"، مشيرة إلى تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

جاء ذلك في وقت استعدت فيه الحكومة الأفغانية وممثل عن طالبان لمفاوضات مباشرة ستحدد مستقبل أفغانستان.

وكانت الحكومة الأفغانية قد استكملت يوم الخميس الماضي إطلاق سراح سجناء حركة طالبان، امتثالا للشرط المسبق الذي وضعته الحركة من أجل إجراء مباحثات سلام.

وأكد مجلس الأمن الوطني هذه الخطوة، مما مهد الطريق لإجراء مباحثات مباشرة تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاما في البلاد.

وبموجب اتفاق السلام، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في فبراير الماضي، وافقت كابول على الإفراج عن نحو 5000 سجين مقابل الإفراج عن 1000 من أفراد القوات الحكومية المحتجزين لدى طالبان.

ويشار إلى أن بدء مباحثات السلام سوف يكون حدثا تاريخيا، حيث إن حركة طالبان طوال الـ19 عاما الماضية لطالما رفضت إجراء أي مباحثات مع الحكومة الأفغانية، حيث تصفها "بالدمية" الغربية.